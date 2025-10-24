사진=텐아시아DB

사진제공=KBS 2TV

가수 이찬원이 모교를 빛낸 인물에 이름을 올렸다.24일 방송되는 KBS 2TV 예능 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 이찬원이 청춘 응원 프로젝트 2탄을 위해 모교 경원고등학교를 찾는다.이날 공개되는 VCR 속 조용히 학교에 들어선 이찬원은 학교 로비에 크게 걸려있는 학교를 빛낸 인물 명단을 발견한다. 이를 살펴보던 이찬원은 갑자기 "대박!"을 외쳐 궁금증을 자아낸다. 알고 보니 이찬원의 이름이 학교를 빛낸 인물에 적혀 있었던 것. 그는 "업데이트가 진짜 빠르다"며 깜짝 놀란다.이어 이찬원은 교장선생님과 고3 시절 은사님을 찾아간다. 교장선생님의 책상에는 이찬원의 이름이 적힌 화환 리본이 있었다고. 교장 선생님은 이찬원이 매년 스승의 날마다 24명의 선생님께 빼놓지 않고 꽃을 보낸다고 칭찬한다.이찬원은 후배들을 위한 서프라이즈 이벤트로 '찬또 간식 트럭'을 준비한다. 준비가 한참인 때, 누군가를 발견한 이찬원이 버선발로 뛰어나가 맨바닥에서 넙죽 큰절을 해 궁금증을 자아낸다. 이찬원이 왔다는 말에 기숙사 사감 선생님이 제자를 보러 직접 찾아오신 것. 오랜만에 재회한 스승과 제자는 뜨겁게 포옹하며 인사를 나눈다.'편스토랑'은 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr