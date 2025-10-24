보넥도, 자신 있다더니 진짜 '커리어하이'…MV→숏폼 인기 그칠 새 없네 [TEN뮤직]

사진=그룹 보이넥스트도어 'Hollywood Action' MV

그룹 보이넥스트도어가 컴백 타이틀 곡 'Hollywood Action'(할리우드 액션)에 강한 자신감을 보이더니 '커리어 하이'를 달성했다. 유튜브에 게재된 공식 뮤직비디오와 인스타그램 릴스 등 숏폼에 게재된 영상 등이 큰 인기를 끌고 있다.보이넥스트도어가 지난 20일 발매한 미니 앨범 'The Action'(디 액션) 타이틀 곡 'Hollywood Action'(할리우드 액션)은 최근 멜론 메인 차트 TOP 100에서 2위에 올랐다. 발매 다음 날인 21일 0시 처음 2위에 자리한 이후 22일 0시에도 같은 순위를 기록했다. 24일 오전 9시에도 이 곡은 이 차트 4위로 여전히 최상위권이다.보이넥스트도어가 지금까지 발매한 곡 중 가장 큰 인기를 끌었던 '오늘만 I LOVE YOU'는 이 차트에서 최고 4위에 올랐다. 발매 다음 날 0시 팬덤 화력으로 달성된 기록이다. '오늘만 I LOVE YOU'는 지난 1월 6일 발매부터 5월 26일까지 해당 차트에서 최상위권인 10위권 이내에 자리 잡았다.보이넥스트도어의 'Hollywood Action' 뮤직비디오는 공개 3일 만에 1502만회 조회수를 기록했다. 유튜브 영상의 댓글에는 "보넥도(보이넥스트도어)에겐 자신들만의 스타일이 있어서 너무 좋다", "컴백 때마다 각기 다른 장르에 도전하는 걸 보니 진짜 음악을 사랑하는 것 같다"는 등 호평이 이어졌다.숏폼인 인스타그램 릴스에서도 좋은 반응을 얻고 있다. 보이넥스트도어가 23일 공식 인스타그램을 통해 게재한 'Hollywood Action' 관련 릴스는 공개 16시간 만에 148만회 조회됐다. 단순히 안무를 챌린지화한 릴스가 아니다. 멤버 명재현은 이 릴스에서 "이 노래가 신나는 건 내 골반이 멈추지 않아서일까"라고 말하며, 최근 유행하고 있는 '골반통신' 릴스를 따라 했다.이에 대중은 "이걸 자기 노래로 직접 해주는 아이돌은 처음 본다", "이 골반 녀석, 보이넥스트도어만 보면 설레서 빨라져 버린다니까"라며 유쾌한 반응을 보였다.'Hollywood Action'은 재즈 사운드를 기반으로 힙합을 섞은 독특한 장르의 K팝이다. 후렴에서는 'Everybody Hollywood Action'이라는 가사가 반복되는데, 이들 특유의 에너지 넘치고 거친 보컬이 잘 담겼다. 'Everybody'의 첫 음인 '에'에 강세가 들어간 멜로디가 중독성이 있다. 20일 열린 미디어 행사에서 멤버들은 "지금까지 낸 곡의 모든 후렴구 중 'Hollywood Action'이 가장 좋다"며 자신감을 내비쳤다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr