사진=유튜브 채널 '은지랑 이은지'

가수 화사가 한 달간 이어온 다이어트 결과를 공개하며 달라진 근황을 전했다.지난 23일 유튜브 채널 '은지랑 이은지'에는 '너 오늘 화사야? 혜진이야? 하나만 해. 테토녀들의 북촌 데이트｜HWASA 화사 ‘Good Goodbye’'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 방송에서 코미디언 이은지는 화사와 함께 북촌 일대에서 옷 쇼핑에 나섰다.화사는 이은지가 고른 민소매 의상을 입기 위해 피팅룸으로 향했다. 등장하자마자 이은지는 "이거 무슨 일이냐. 너무 예쁘다. 이거 잘 샀다"고 말하며 놀라움을 감추지 못했다. 화사는 한층 가늘어진 팔과 허리 라인을 드러내며 이전보다 여리여리해진 모습을 보여줬다. 다른 의상도 완벽하게 소화한 그는 특유의 자신감 있는 포즈로 시선을 끌었다. 이은지는 "혜진아 좋다"며 연신 감탄을 쏟았다.화사는 최근 체중 감량에 돌입한 이유를 밝혔다. 그는 "이번에는 발라드다. 이별곡이라 내가 안 해봤던 몸매를 만들어보자고 했다. 여리여리한 몸을 표현하고 싶었다"고 말했다.이어 화사는 "어떤 팬분들은 '이건 화사의 몸이 아냐'며 화를 내기도 했다"고 전했다. 그는 엄격한 식단 조절로 체중이 40kg대에 진입했다고 설명했다.화사는 "이번이 내 인생 최고 다이어트"라며 웃음을 보였다. 달라진 외모와 분위기로 새로운 음악 활동에 대한 기대를 높였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr