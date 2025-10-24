'대마초 전과' 김태원, 미국인 사위와 함께 떠났다…부활 명곡들 "낚시터서 작곡" ('사랑꾼')

김태원이 불후의 명곡들이 탄생한 '낚시터'로 '뉴욕 사위'와 함께 떠난다.27일 방송되는 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 선공개 영상에서는 마침내 딸과 한국에서 함께하게 된 김태원이 '뉴욕 사위' 데빈과 단둘이 낚시터에서 단란한 시간을 가진다. 김태원은 "내가 95년도에 박완규를 데리고 낚시터에 다녔으니까 'Lonely Night'를 낚시터에서 작곡했거든"이라며 명곡 탄생의 비밀을 밝혔다.심지어 'Never Ending Story'도 낚시터에서 작곡된 명곡으로 꼽은 김태원은 "당시에 낚시터에서 작곡을 많이 했었다"라고 전했다. 이에 데빈은 "낚시터에서는 생각할 시간이 많으니까 작곡하시기 좋았겠다"라고 공감했다.스튜디오에서 이를 지켜보던 '찐친' 김국진은 "태원이는 작은 녹음기 같은 걸 손에 딱 항상 쥐고 다녔다. 악상이 떠오르면 바로 그걸 꺼내서 녹음했다"고 '작곡가 김태원'을 회상했다. 황보라는 "너무 낭만적이다"라며 고개를 끄덕였다.밴드 '부활'의 김태원이 수많은 명곡을 탄생시킨 낚시터에서 '뉴욕 사위' 데빈과 함께한 하루는 이날 오후 10시 방송되는 ‘조선의 사랑꾼’에서 공개된다.한편, 김태원은 40년 전 대마초 전과 때문에 비자를 못 받아 미국에 가지 못하는 상황이라고 밝힌 바 있다. 그는 1987년과 1991년 대마초 흡입으로 두 번이나 입건된 적이 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr