사진=텐아시아DB

사진=매니지먼트 런

아이돌 그룹 B1A4로 데뷔한 진영이 중화권에서 가장 권위 있는 영화 시상식인 '금마 영화제'에 참석한다. 그는 아이돌 활동은 물론이고 프로듀서와 배우 활동으로도 두각을 나타내고 있다.25일 오전, 매니지먼트 런은 "소속 배우 진영이 대만 오리지널 영화 '1977년, 그 해 그 사진'으로 중화권 최대 영화제인 '금마 영화제'에 출석한다. 이번 영화제 참석을 통해 본격적으로 중화권 무대에 첫걸음을 내딛는 1991년생 진영의 향후 행보에도 많은 응원과 관심 부탁드린다"고 전했다.칸 영화제 소식지에서도 올해 가장 기대되는 대만 영화로 손꼽을 정도로 높은 완성도를 예고한 영화 '1977년, 그 해 그 사진'은 1977년의 대만 중리를 배경으로 한 작품으로, 혼란과 희망이 공존하던 시대에 세 명의 젊은이들이 각자의 카메라 셔터와 땀으로 자신들의 꿈을 펼쳐내는 로맨스 시대극이다. 진영은 넷플릭스 드라마 '희생자 게임', 부산국제영화제 상영작 '여름날의 레몬그라스'로 올해 대만 최고의 라이징 스타인 여배우 이목과 호흡을 맞췄다.진영은 중화권에서 가장 오랜 역사를 가지고 있는 주요 영화제 중 하나인 '금마 영화제'에 공식 초청됐다. 아시아를 대표하는 각국의 배우들과 영화 제작자들이 한자리에 모이는 '금마 영화제'에서 진영은 대만 오리지널 영화 '1977년, 그 해 그 사진'의 주인공으로서 당당히 자리를 빛낸다.지난해, 오로지 영화를 위해 몇 달간 대만에 체류했다고 알려진 진영은 현지 스태프들과 현지 언어만으로 완전히 몰입한 채 촬영에 임했다. 이는 그에게도 배우로서 새로운 도전이었기에 금마 영화제 참석 또한 그 의미와 진정성이 더욱 깊다.11월 17일과 18일 양일간 영화 '1977년, 그 해 그 사진' 상영 종료 후 최초로 관객과의 대화(GV)를 예고한 진영은 대만 현지 미디어 인터뷰와 화보 촬영까지 이어지는 바쁜 일정 속에서도 작품에 대한 남다른 애정과 열정을 보여줄 예정이다.진영이 주역으로 활약하는 대만 오리지널 영화 '1977년, 해 그 사진'은 워너 브라더스가 배급하고, 오는 12월 24일 크리스마스이브에 현지 개봉을 앞두고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr