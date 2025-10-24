사진=텐아시아DB

'전현무계획3' 전현무-곽튜브, 이국주-박광재가 '전라도 소도시' 익산 맛집을 터는 먹트립 중 '찐' 케미를 발산한다.24일(오늘) 밤 9시 10분 방송하는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 2회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '연예계 대표 먹방러' 이국주-박광재를 '먹친구'로 초대한 가운데, 35년 전통의 익산 닭볶음탕 맛집에서 '전현무계획' 역대 초유의 먹방 사태를 맞는다.네 사람은 45년 전통의 익산 칼국수 맛집에서 칼국수와 만두의 '찐맛'에 반해 오로지 먹는 이야기만 계속한다. 전현무는 "우리 근데 만나서 일 얘기는 하나도 안 하네~"라고 콕 집고 곽튜브도 "진짜 이렇게 먹는 얘기만 한 건 처음"이라며 어지럼증을 호소한다.그런데도 이국주는 "난 너무 좋은데?"라며 찔러도 피 한 방울 안 나올 듯 단호한 '먹방러'의 찐 태도를 보여줘 폭소를 일으킨다. 한참 웃던 전현무는 "먹는 근황은 챙겼으니 근황 토크로 넘어가자. 왜 일본에 가셨는지 궁금하다"고 묻고, 1986년생 이국주는 한국을 떠나 일본에서 방송을 하는 이유를 솔직하게 터놓는다.웃음 넘치는 진솔한 대화와 함께 칼국수 먹방을 마친 네 사람은 다음으로 37년 전통의 익산 닭볶음탕 맛집으로 향한다. 이곳에서 구첩반상을 받은 이국주는 "이 중에서 원픽을 찍어보자"며 뜬금포 '반찬 이상형 월드컵'을 진행하는데, 전현무는 "'전현무계획' 하면서 이런 거 처음 해본다"며 얼얼해 한다.반찬을 집어 먹던 이국주가 "흰쌀밥이 필요하다"고 하자, 곽튜브는 "제가 가져올게요. 요즘 부지런해졌다"며 '새신랑' 티를 낸다. 이에 전현무는 "결혼하면 '엉가남(엉덩이가 가벼운 남자)'이 돼야 한다"며 '아는 척'해 웃음을 안긴다.웃음이 떠나지 않는 케미를 발산한 '먹브로' 전현무-곽튜브, '먹남매' 이국주-박광재의 익산 먹트립 현장은 24일(오늘) 밤 9시 10분 방송하는 '전현무계획3' 2회에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr