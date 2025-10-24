/사진 = 바나

가수 겸 배우 크리스탈(정수정)이 24일 생일을 맞아 자신의 사운드클라우드 계정에 커버곡 ‘My Flame’(마이 프레임)을 깜짝 공개했다.크리스탈은 미국의 전설적인 백인 소울가수 바비 콜드웰이 1978년 발표한 음반 ‘What You Won`t Do for Love’(왓 유 웡트 두 포 러브)에 수록된 ‘My Flame’을 새로운 편곡으로 독창적으로 재해석하여 커버했다.오랫동안 솔로 음반 준비 중이라고 밝혀 온 크리스탈은 자신의 SNS계정과 소속사 공식 SNS를 통해 제주 하우스오브레퓨즈의 음악 스튜디오에서 녹음 중인 사진을 업로드하여 새 앨범을 작업 중임을 알리기도 했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr