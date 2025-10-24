/ 사진=텐아시아DB

/ 사진 제공= KBS JOY 이십세기 힛트쏭

/ 사진 제공= KBS JOY 이십세기 힛트쏭

가수 이미주가 서운함을 토로한다.KBS Joy ‘이십세기 힛-트쏭’ 286회는 ‘80’s 전설의 원 히트 원더 힛-트쏭’을 주제로, 80년대 단 하나의 노래만으로 시대를 휩쓴 히트곡들을 전격 재조명한다.이날 방송에는 김희애의 ‘나를 잊지 말아요’가 소개된다. 당시 KBS 라디오 DJ들이 참여한 앨범 ‘우리 노래 어때요’에 수록된 이 곡은 청순하고 깨끗한 음색과 애절한 멜로디가 조화롭게 어우러져 폭발적인 반응을 얻었으나, 김희애는 연기에 대한 확고한 의지로 가수 활동을 이어가지 않았다고 한다.이미주는 당시 김희애의 무대 의상을 그대로 재현했지만, 김희철과 이동근은 그 시절 김희애의 모습에만 집중하며 예쁘다는 감탄사를 연발한다. 멍하니 모니터를 확인하던 김희철은 이미주의 재현에도 “나와봐! 희애누나 봐야 돼”라며 타박하고, 찬밥 신세가 된 이미주는 “나 좀 봐 줘! 옷 똑같이 입었잖아”라며 서운함을 내비친다.결국 제작진에게 다가온 이미주는 "나 진짜 그 정도야? 나 밖에 나가면 인기 진짜 많아. 나 예쁘단 소리 진짜 많이 들어"라며 서운한 마음을 전한다.한편, 이미주는 앞서 김희철의 "나랑 사귀자"는 애절한 열창에 "너무 싫다"고 거절해 웃음을 안겼다. 김희철과 '스캔들' 난 이미주는 "더 조심해야 한다"고 선을 긋는 모습을 보였다.24일 밤 8시 30분 방송되는 '이십세기 힛-트쏭' 286회에서 공개될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr