뷔, 명품 C사 입은 왕자님…조각이 걸어다녀

방탄소년단 뷔가 환상적인 미모를 선보였다.최근 뷔는 자신의 계정을 통해 명품 브랜드 C사의 착장을 공개했다. 뷔는 선선한 날씨에 맞게 가을 스타일링으로 꾸민 모습. 화려한 외모에 꾸안꾸 스타일링이 제격이다.한편 지난 22일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면, 방탄소년단 'BTS 무비 위크스(MOVIE WEEKS)' 글로벌 상영 프로젝트가 약 한 달간 한국, 미국, 멕시코, 영국 등 83개 국가/지역의 2700여 개 극장에서 진행됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr