사진=김송 SNS

가수 강원래의 아내 김송이 파격 변신했다.김송은 24일 자신의 인스타그램에 "할로윈데이. 울 아이들 위해서💜 엄마는 바쁘다아🥳"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.공개된 게시물들 속에서 김송은 아들과 놀이동산을 찾아 할로윈 분장을 한 모습. 김송은 눈 주변을 검게 칠하고 입꼬리에도 분장을 하는 등 과감한 변신을 시도했다. 이를 본 누리꾼들은 "헉 김송님 너무 무서워요", "애쓴다. 그래도 애들은 얼마나 행복할까", "어플아니었어? 깜짝이야 대박!" 등의 반응을 보였다.앞서 김송은 지난 22일 '캄보디아 한국 여자 조직원 얼굴 공개'라는 게시물을 게재하며 "민주당 개입 하에 또 다 석방돼서 풀려나가거나 죄질을 약하게 먹일 텐데"라고 목소리를 높였다. 이와 함께 캄보디아 현지에서 검거된 한국인 여성 범죄 연루자들의 얼굴을 공개했다.이를 두고 일부 누리꾼들이 정치적 견해에 대한 문제를 제기하자 김송은 같은 날 "오늘은 개들이 많이 짖어대네 아 시끄러. 내로남불들"이라며 설전을 이어갔다.한편 김송은 그룹 클론 출신인 강원래와 2003년 결혼했다. 강원래는 2000년 오토바이 운전 중 불법 유턴 차량과 충돌하는 교통사고를 당하며 하반신 마비 판정을 받았다. 김송은 강원래가 장애 판정을 받은 후에도 그의 곁을 지켰고, 결혼 11년 만인 2014년, 시험관 시술을 통해 아들을 얻었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr