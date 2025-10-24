사진제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO' 4기 영수-정숙과 10기 영식-백합이 인도 여행에서 갈등을 겪는다.24일 방송되는 ENA, SBS Plus 예능 '지지고 볶는 여행'(이하 '지볶행')에서는 4기 영수-정숙과 10기 영식-백합이 귀국을 하루 앞두고 눈물을 흘리는 현장이 공개된다.앞서 갠지스강이 있는 바라나시로 투어를 떠났던 4기 영수, 정숙은 이날 바라나시 최대 규모의 화장터 앞에서 언쟁을 벌인다. 4기 정숙은 자신에게 미리 언질도 않은 채 화장터로 이끈 4기 영수의 행동에 화를 낸다. 이에 4기 영수는 눈치를 보면서 "가서 한 번 보고 오자"고 말한다.그러나 4기 정숙은 분노를 참지 못해 "진짜 왜 이러는 거냐? 뭐가 됐든 나한테는 미리 상의를 했어야 한다고 생각한다"라며 눈물을 쏟는다. 4기 정숙의 눈물에도 4기 영수는 "말이 더 필요하냐? 나는 내가 할 수 있는 말은 다 한 것 같으니까 이제 고독의 1시간을 사용할게"라며 1시간 동안 따로 있자고 제안한다. 4기 정숙은 결국 혼자 길을 떠나고, 직후 그는 제작진과의 인터뷰에서 "하늘이 날 늘 시험하시는구나, 내 한계가 정점이 어딘지 보시는구나"라며 한숨을 내쉰다.평화로운 여행을 이어온 10기 영식, 백합도 이날 갈등을 겪는다. 백합은 공복 상태로 빽빽한 여행 스케줄을 소화하다가 공황 장애를 겪고, 10기 영식은 그런 백합의 상태를 몰라 혼자 섭섭해한다. 그는 "관광 대신 난 택시에서 좀 쉬겠다"는 백합의 말에 "차라리 나도 혼자가 낫다. 내 여자친구도, 내 아기도 아닌데 내가 이렇게 (케어) 한다는 게 무슨 의미가 있을까"라며 분노한다.4기 영수-정숙과 10기 영식-백합의 일촉즉발 인도 여행기를 담은 '지볶행'은 이날 오후 8시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr