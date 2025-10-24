사진=지수 SNS

그룹 블랙핑크 멤버 지수가 주변 사람들을 살뜰히 챙기는 변모를 보였다.지수는 지난 23일 자신의 인스타그램 스토리에 하트 이모티콘과 함께 한 장의 사진을 공유했다.공유된 사진 속에는 지수가 다니고 있는 것으로 추정되는 필라테스의 선생님이 지수로부터 선물을 받은 모습. 상자 안에는 화이트 상의와 양밀, 신발 그리고 분홍색 모자 등이 들어 있었다. 지수가 자신이 엠배서더로 있는 브랜드와 협업한 제품들이다.지수의 필라테스 선생님은 그룹 걸스데이 멤버 겸 배우 혜리의 운동을 담당하고 있기도 하다. 지수는 과거 혜리의 유튜브 채널에 출연해 "혜리가 다니는 샵, 필라테스 학원, 혜리가 타는 차 등 혜리가 하면 다 따라서 한다"고 언급했었다.지수는 해당 선물을 그룹 트와이스 멤버 나연에게도 전달해 톱 걸그룹 멤버의 돈독한 우정을 보여줬다.한편 지수는 지난 10일 새 싱글 'EYES CLOSED'(아이즈 클로즈드)를발매했었다. 이 곡에는 영국 보이밴드 원디렉션 출신의 팝 스타 ZAYN(제인)이 피처링으로 참여했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr