/ 사진제공=다부이엔엠

그룹 퀸즈아이 (QUEENZ EYE) 출신 강다민이 다부이엔엠㈜와 전속계약을 체결했다.다부이엔엠㈜ 관계자는 24일 “강다민과 최근 전속계약을 맺고 든든한 파트너쉽을 시작하게됐다”며 “무대경험을 통해 다져온 강다민의 가능성이 다양한 분야에서 꽃필 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.강다민은 퀸즈아이 활동 당시 독보적인 무대매너와 다채로운 매력으로 주목 받았다. 신선한 마스크와 귀엽고 지적인 이미지로 대중에게 얼굴을 알려 왔며, 이번 계약을 통해 가수 활동은 물론 연기와 예능등 다방면에서 활발한 활동을 이어갈 예정이다.강다민은 “새로운 소속사에서 더욱 성장하는 모습으로 팬 여러분께 보답하겠다. 다양한 활동을 통해 성숙한 모습을 보여드리겠다”고 소감을 전했다.현재 강다민은 다양한 차기작 시나리오를 검토 중에 있으며, 하반기 OTT 미스터리 하이틴 숏폼 드라마를 통해 시청자들을 만날 것으로 알려졌다.다부이엔엠(주)는 배우 황지선, 최다연이 소속된 엔터테인먼트사로 강다민과의 시너지에 대한 기대가 더욱 커지고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr