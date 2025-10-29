사진=텐아시아DB

사진제공=어썸이엔티

배우 배현성이 "촬영 내내 여러 부분에서 도움을 많이 받았다"라며 배우 한석규의 미담을 전했다.지난 23일 서울 강남구의 한 카페에서 tvN 드라마 '신사장 프로젝트'에 출연한 배현성을 만났다. '신사장 프로젝트'는 전 레전드 협상가, 현 치킨집 사장으로 미스터리한 비밀을 가진 신사장(한석규 분)이 편법과 준법을 넘나들며 사건을 해결하고 정의를 구현해 내는 이야기를 그렸다. 배현성은 신입 판사에서 치킨집 낙하산 직원으로 전락한 조필립 역을 맡았다.작품을 선택한 이유에 대해 배현성은 "대본을 받자마자 하고 싶었던 작품이었다"고 말했다. 그는 "또 한석규 선배님과 호흡을 맞춘다는 이야기를 듣고 무조건 해야겠다는 생각이 들었다. 조필립 역을 제안주셔서 너무 감사했다"고 덧붙였다.한석규와 촬영하며 많은 것들을 배웠다고. 배현성은 "촬영 내내 여러 부분에서 선배님께 도움을 많이 받았다. 여러 조언도 해주셨는데 특히 '촬영하지 않는 장면도 머릿속으로 늘 떠올리고 상상해라'라는 조언이 큰 도움이 됐다. 선배님 덕분에 촬영을 무사히 잘 마칠 수 있었다"고 회상했다.끝으로 그는 '신사장 프로젝트'를 사랑해 준 시청자들에게 감사 인사를 전했다. 배현성은 "촬영하는 내내 '재밌게 봐주셨으면 좋겠다'는 생각을 자주 했다. 그런데 진짜로 시청률이 잘 나와서 기분이 좋다. 처음부터 끝까지 큰 사랑과 관심을 주셔서 감사하다"라며 웃어 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr