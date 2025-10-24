유진 "전 애인 사진, 내 추억이라 남겨뒀다"…♥기태영 반응 "헤어지면 그만" ('유진VS태영')

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '유진VS태영'

가수 겸 배우 유진이 전 연인의 사진을 여전히 가지고 있다고 솔직히 털어놨다.22일 유진 기태영 부부의 채널 '유진VS태영'에는 "유진 태영 파국 직전?! 부부 밸런스 게임"이라는 제목의 영상이 올라왔다.두 사람은 '배우자가 전 애인과 연락 중인 걸 알게 되기 vs 전 애인 사진을 보관 중인 걸 알게 되기'라는 질문을 받았다.유진은 잠시 후 "난 전 애인 사진 보관하고 있다"며 웃음을 지었다. 이어 "난 애인과 친구 사이가 될 수는 있다고 생각한다. 만약 배우자가 연락을 싫어한다고 하면 안 하겠지"며 "우리 때는 스티커 사진이 많지 않았냐. 다이어리 펼쳐보면 그때 사진이 있는데 그걸 통째로 버리지는 않지 않나. 그게 내 인생이고 추억이다"고 말했다.유진의 말을 듣던 기태영은 "그게 낫다. 연락하는 게 더 이상한 거 아니냐'고 공감하며"배우자가 원치 않으면 정리해야 하는 게 맞다"고 현실적인 의견을 전했다.또한 기태영은 "나는 과거 얘기는 안 한다. 그렇게 치면 과거 깨끗한 사람이 있나. 과거 가지고 이야기하는 건"며 "지금도 현재 진행형으로 뭔가 남아있다고 하면 뒤도 안 돌아보고 헤어지면 그만이다. 나는 그게 확실한 사람이다"고 과거 연인에 대한 자신의 생각을 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr