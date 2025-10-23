/ 사진=텐아시아DB

배우 서인국이 2025 아시아 팬미팅 투어를 마쳤다.23일, 소속사 스토리제이컴퍼니 측은 서인국 2025 아시아 팬미팅 투어 ‘Heart Cookie’의 성료 소식과 함께 현장 비하인드 컷을 여러 장 공개했다.공개된 사진 속 서인국은 화려한 패턴의 셔츠와 재킷을 입은 채 팬들을 향해 포즈를 취하는 모습과 무대 위에서 열창하는 모습, 질문에 진중하게 답하는 모습, 그림 그리는 모습 등 다채로운 면모를 선보이고 있다.2025 아시아 팬미팅 투어 ‘Heart Cookie’는 2023년부터 꾸준히 소통해온 해외 팬들과의 만남을 이어가기 위해 기획되었으며 태국을 시작으로 필리핀, 말레이시아, 싱가포르 총 4개국에서 진행되었다.이번 팬미팅은 한국의 전통 게임을 함께 즐길 수 있는 코너, 배우 서인국과 사람 서인국을 보여주는 QnA 코너, 서인국의 그림 실력을 엿볼 수 있는 그림 맞추기 코너 등 다양한 프로그램 구성은 물론 팬들을 위한 깜짝 선물과 애장품 증정으로 알찬 시간을 선사했다. 서인국은 히트곡과 드라마 OST로 참여한 곡까지 열창했다.서인국은 연말을 꽉 채울 예정이다. 그는 스페셜 싱글 ‘커플’로 정은지와 13년 만에 듀엣 곡을 발매했고 넷플릭스 예능 ‘모태솔로지만 연애는 하고 싶어’에서 MC를 맡았다. 또한 서인국은 KBS 2TV ‘트웰브’에서 새로운 액션과 뛰어난 캐릭터 소화력을 선보였다. 서인국은 오는 11월 2일과 3일 오사카, 7일 도쿄에서 2025 서인국 콘서트 투어 인 재팬 ‘SIGNAL’로 행보를 이어간다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr