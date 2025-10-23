사진=아이디어뮤직엔터테인먼트코리아 공식 SNS

사진=아이디어뮤직엔터테인먼트코리아 공식 SNS

6인조 걸그룹 드림노트(수민, 은조, 라라, 보니, 유아이, 미소)가 계약 해지 및 해체 수순을 밟는다.드림노트 소속사 아이디어뮤직엔터테인먼트코리아(이하 아이디어 뮤직)는 지난 22일 공식 인스타그램을 통해 "드림노트와 아이디어 뮤직은 상호 신뢰와 존중 속에서 충분한 논의를 거쳐 2025년 11월 7일 부로 전속 계약을 종료하기로 했다"고 밝혔다.소속사 측은 "드림노트는 데뷔 이후 밝고 긍정적인 에너지를 전하며 다양한 활동을 이어왔다. 그 여정 속에서 페이지 여러분이 보내주신 사랑과 응원은 언제나 큰 힘이 됐다"고 팬들에게 감사를 표했다.그러면서 "함께한 시간 동안 멤버들이 보여준 열정과 노력에 감사드리며, 앞으로 각자의 자리에서 이어갈 새로운 시작을 진심으로 응원하겠다. 비록 이제 조금 다른 속도로, 다른 길 위를 걷게 되더라도 그동안 함께한 시간이 모두에게 따뜻한 기억으로 오래 남기를 바란다"고 해체를 시사했다.드림노트는 오는 11월 9일 팬미팅을 끝으로 각자의 길을 걷게 된다. 소속사는 "짧지만 마음을 담은 순간을 남기고자, 멤버들이 페이지(팬덤 명) 여러분과 함께할 뜻깊은 자리를 마련했다. 그 시간 속에서 멤버들의 진심이 전해지길 바란다"고 전했다.한편 드림노트는 2018년 11월 7일 데뷔해 올해 6주년을 맞았다. 전원 한국인 멤버로 이뤄졌으며, 멤버 절반 이상이 캐스팅으로 팀에 합류했다.안녕하세요. 아이디어뮤직엔터테인먼트코리아입니다.먼저, 드림노트와 여섯 멤버를 아낌없이 사랑해주신 페이지 여러분께 진심으로 감사드립니다.드림노트와 아이디어뮤직엔터테인먼트코리아는 상호 신뢰와 존중 속에서 충분한 논의를 거쳐2025년 11월 7일 부로 전속 계약을 종료하기로 하였습니다.드림노트는 데뷔 이후 음악과 무대를 통해 밝고 긍정적인 에너지를 전하며 다양한 활동을 이어왔습니다.그 여정 속에서 페이지 여러분이 보내주신 사랑과 응원은 언제나 큰 힘이 되어주었습니다.함께한 시간 동안 멤버들이 보여준 열정과 노력에 깊이 감사드리며,앞으로 각자의 자리에서 이어갈 새로운 시작을 진심으로 응원하겠습니다.비록 이제는 조금 다른 속도로, 다른 길 위를 걷게 되더라도그동안 함께한 시간이 우리 모두에게 따뜻한 기억으로 오래 남기를 바랍니다.그리고 짧지만 마음을 담은 순간을 남기고자,드림노트 멤버들이 페이지 여러분과 함께할 뜻깊은 자리를 마련했습니다.그 시간 속에서 멤버들의 진심이 여러분께 따뜻하게 전해지길 바랍니다.지금까지 드림노트를 사랑해주시고 함께해주신 모든 페이지 여러분께 진심으로 감사드립니다.앞으로도 멤버들의 새로운 걸음을 따뜻한 마음으로 응원해 주시길 바랍니다.아이디어뮤직엔터테인먼트코리아 임직원 일동정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr