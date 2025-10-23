/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=유튜브 '나래식'

방송인 박나래가 보이넥스트도어를 위해 생일상을 차렸다.22일 저녁 공개된 유튜브 채널 '나래식' 57회에는 그룹 보이넥스트도어(성호, 리우, 명재현, 태산, 이한, 운학)가 출연했다.컴백을 앞두고 바쁜 일정을 보내고 있는 멤버들을 위해 박나래는 '고모 모드'를 발동했다. 24시간 수비드한 바비큐 폭립을 준비한 그의 정성에 멤버들은 놀라움을 감추지 못했고, 조를 나눠 직접 요리에도 도전하며 특별한 추억을 쌓았다.태산, 성호, 운학이 바비큐를 굽고, 명재현, 이한, 리우는 새우 필라프에 도전했다. 반면 박나래는 그들을 돕느라 정신없이 뛰어다녔고, 급기야 "진짜 조카가 여섯 명 있는 기분이다" "육아일기 쓰는 것 같다"고 혀를 내둘렀다.또한 박나래는 집밥이 그리울 멤버들을 위해 정성 가득한 한우 미역국까지 내놓는 섬세함을 보였다. 이는 10월 생일을 맞은 리우와 이한을 위한 음식이기도 해 의미를 더했다. 여기에 두 사람을 위한 서프라이즈 생일 케이크까지 준비하는 센스를 발휘했다.이에 태산은 "진짜 와, 감동을 언제까지 주실 거냐"며 "이 정도면 고모가 아니라 엄마 아니냐" 라고 감격했고, 멤버들은 자연스럽게 박나래를 "나래 엄마"라고 불렀다. 또 박나래 역시 10월 생일자임이 밝혀지며, 멤버들의 '역축하'까지 이어졌다.식사 후 현장은 야외 노래방 파티로 전환됐다. 멤버들의 지칠 줄 모르는 '흥 폭발' 에너지에 박나래는 결국 백기를 들고 바닥에 주저앉는 엔딩을 맞이했다.끝으로 리우는 "팬분들이 좋아할 영상이어도 좋겠지만, 원래 나래 선배님을 좋아하고 보시던 분들도 재미있게 보시면 좋을 것 같다"며 인사를 전했다.한편 '나래식'은 매주 수요일 저녁 6시 30분 공개 된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr