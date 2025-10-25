기안84/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=MBC '극한84'

MBC 새 예능 '극한84'가 2차 티저 영상을 공개하며 기안84의 고통과 한계를 담아냈다.공개된 2차 티저에서 기안84는 험준한 돌산 중턱에서 거친 숨을 몰아쉬다 결국 "못 가!"를 외치며 쓰러진다. 지쳐 누운 그에게 외국인이 "유 오케이(You okay)?"라고 묻자, 기안84는 숨을 몰아쉬며 "아임 낫 오케이. 아임 데드(I'm not okay. I'm dead)"라고 답한다. 짧지만 강렬한 이 장면은 '극한84'가 단순한 예능이 아닌 '진짜 극한 체험기'임을 여실히 보여준다.앞서 공개된 메인 포스터와 1차 티저에서 이미 상상 초월의 코스와 인간의 한계 도전을 예고했던 만큼, 이번 2차 티저를 통해 프로그램의 리얼함과 스케일, 그리고 완성도에 대한 기대감이 한층 높아지고 있다. 짧은 영상 속에서도 긴장감 넘치는 사운드와 거친 호흡이 맞물리며 "도대체 어떤 코스길래 저렇게까지 힘든 걸까?"라는 궁금증을 불러일으킨다. 기안84의 고통과 절규가 고스란히 전해지며 호기심을 자극한다.'극한84'는 MBC 간판 예능 '나 혼자 산다'의 '무지개 세계관'을 확장하는 프랜차이즈 프로젝트로, 기안84가 42.195km를 넘어서는 상상 초월의 코스에 뛰어들어 극한의 마라톤 환경에서 자신을 시험대에 올리고 끝까지 도전해 내는 과정을 그린 '초극한' 러닝 예능 프로그램이다.MBC '극한84'는 다음 달 30일 첫 방송 된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr