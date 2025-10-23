금쪽같은 내 새끼

오는 24일 채널A ‘요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼’에서는 ‘엄마의 시험 때문에 숨이 턱 막히는 초2 딸’의 사연이 공개된다.이날 스튜디오에는 초2, 초3 연년생 딸을 키우고 있는 부부가 출연한다. 가족들에게만 수시로 짜증을 내는 둘째 때문에 출연을 결정했다는 부부. 특히 하루에도 여러 번 엄마와 고성이 오가는 초2 딸 때문에 집 안은 조용할 날이 없다고. 도대체 금쪽이는 왜 유독 집에만 오면 짜증을 내는 것일까.관찰된 영상에서는 학원이 끝나고 엄마와 함께 마트의 푸드코트를 찾은 금쪽이와 언니의 모습이 보인다. 즐거운 아이들 너머로 가방에서 무언가 주섬주섬 꺼내는 엄마가 보이고, 이어 가방에서는 학원 문제집이 등장한다. 학원이 끝나자마자 이어지는 복습 시간에 아이들은 하기 싫다고 칭얼거리고 집으로 돌아온 뒤에도 밤 10시가 넘도록 공부는 끝나지 않는다.이후 받아쓰기 숙제를 확인하는 엄마의 모습이 보인다. 금쪽이가 깜빡하고 학교에 숙제를 놓고 왔다고 하자 엄마는 언성을 높이며 화를 낸다. 이에 울음을 터뜨리고 방으로 들어가는 금쪽. 계속해서 매를 들고 따라가며 다그치는 엄마와 고함을 지르며 반항하고 엄마가 싫다는 금쪽이의 갈등이 이어진다. 결국, 엄마는 ‘그럼 다른 엄마를 찾으라’는 위협까지 한다. 식사 시간이 되어 거실로 나온 금쪽이에게 또다시 훈육을 시작한 엄마. 그 순간, 금쪽이가 갑자기 가쁜 숨을 들이쉬며 과호흡 증상을 보인다.최근 들어 둘째뿐 아니라 첫째까지 이상 행동을 보이기 시작했다는 금쪽이네 가족. 가족끼리 외출 중 화장실을 가겠다던 첫째가 갑자기 엄마를 찾는다. 그런데 엄마가 보이지 않자, 화장실에 들어가지 못하고 10여 분간 그 앞을 서성이기만 한다. 잠시 후, 엄마가 등장하자 ‘이것’까지 부탁하는 모습을 보며 스튜디오를 경악에 빠트린다. 그뿐만 아니라 첫째가 그린 가족 그림에서 엄마는 충격적인 모습으로 묘사되어 있었다는 후문. 첫째에게는 또 무슨 문제가 있는 것일까.과연 오 박사는 자매에게 어떤 솔루션을 내려줄지 오는 24일 저녁 8시 10분, 채널A ‘요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼’에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr