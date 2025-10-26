사진제공 = KBS 누난 내게 여자야

KBS의 새로운 연애 리얼리티 '누난 내게 여자야'의 MC로 나설 투모로우바이투게더 수빈이 반존대 플러팅으로 누나들의 마음을 훔쳤다.오는 27일 첫 방송되는 '누난 내게 여자야'는 커리어를 위해 치열한 시간을 보내느라 아직 사랑을 찾지 못한 여성들과, 사랑 앞에서는 나이가 숫자에 불과하다고 믿는 남성들의 로맨스를 담은 프로그램이다. 연상연하 리얼 로맨스를 지켜볼 MC 군단으로 한혜진X황우슬혜X장우영(2PM)과 함께 투모로우바이투게더 수빈이 출연한다.최근 제작진이 공개한 쇼츠에서 수빈은 누나에게 전화를 건 연하남 모드로 새로운 '남친짤'을 생성했다. 영상통화 속 수빈은 "어디야? 나? 기다리고 있지. 나도 빨리 보고 싶다. 우리 곧 만나요, 누나!"라며 누나들 마음을 홀리는 '반존대' 화법 플러팅을 펼쳤다. 특히 수빈의 상큼 훈훈한 비주얼은 누나들의 시선을 완전히 강탈하며 '누난 내게 여자야'에 대한 기대감을 폭발시켰다. 해당 영상은 KBS 공식 유튜브와 인스타그램에서 확인할 수 있다.수빈은 팬 소통 플랫폼 위버스 라이브에서 '누난 내게 여자야' 본방사수를 당부했다. 그는 "사실 제가 연애 예능을 좋아하는 편이 아니라서 공부 삼아 봤던 '연프'도 제 취향이 아니었는데, '누난 내게 여자야'는 진짜 재미있어 리액션이 절로 나왔다"며 "잘 될 것 같은 예감이 든다. 고정 출연하게 돼서 정말 신난다"며 프로그램에 대한 애정을 드러냈다.앞서 공개된 예고에서는 '띠동갑 이상 나이차이'가 있다는 사실에 충격 받은 누나들과 연하남들이 등장해 '폭풍 서사'를 예고했다.KBS2 '누난 내게 여자야'는 오는 27일 오후 9시 50분 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr