/ 사진=텐아시아DB

/ 사진 출처: tvN 1회 예고 영상 캡처

‘식스센스: 시티투어2’가 배우 이준영이 ‘식스센스: 시티투어2’에 출연한다. 앞서 지난 시즌인 tvN ‘식스센스: 시티투어1’은 시청률 2%대를 기록한 바 있다.tvN ‘식스센스: 시티투어2’(연출 정철민, 박상은)에서 1회 예고 영상을 공개, 육각형 핫 스타 이준영과 MZ의 성지 성수에서 펼쳐지는 시공간 초월 가짜 찾기를 예고했다.‘식스센스: 시티투어2’는 SNS를 점령한 핫플레이스와 트렌디한 이슈들을 찾아 떠나는 특별한 여행 속에 숨겨진 단 하나의 가짜를 찾는 프로그램. 유재석, 고경표, 미미와 새 멤버 지석진이 뭉쳤다. 한편 전 시즌에 함께했던 송은이는 출연하지 않았다.공개된 1회 예고 영상에는 시공간을 초월한 가짜 찾기로 더욱 스케일이 커진 ‘식스센스: 시티투어2’의 다양한 모습들이 담겨 있다. 특히 첫 번째 게스트로 존재 자체가 힙한 성수 맞춤형 게스트 이준영이 출격한다. 이준영은 부끄러움 많은 ‘샤이보이’지만 음식 앞에서는 누구보다 적극적인 모습으로 끊임없이 먹방을 이어간다.이준영과 지석진의 케미스트리도 돋보인다. 하나 남은 음식을 먹을 사람을 가위바위보로 결정하자던 지석진은 게스트인 이준영에게 양보하기를 바라는 미미의 반응에 “그런 게 어딨어”라고 부드럽지만 단호하게 거절한다. 그러더니 이준영에게 “강하게 얘기하면 줄게”라고 말해 폭소를 터트린다.또한 지석진이 정답을 맞히기 위해 “가게 이름 검색해 보는 건 반칙이잖아?”라고 ‘식스센스: 시티투어’의 룰에 어긋나는 이야기를 하자 답답함을 참지 못한 이준영이 ‘샤이보이’ 캐릭터를 잠시 내려놓고 “이거 이런 프로그램 아니에요”라며 애원하듯 한마디 한다.tvN ‘식스센스: 시티투어2’는 오는 30일(목) 저녁 8시 40분에 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr