가수 이찬원(28)이 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 고난도 육아를 능숙하게 해냈다.지난 22일 방송된 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에는 이찬원이 출연해 펜싱 금메달리스트 김준호 아들 은우, 정우를 만났다.김준호 집을 찾은 이찬원은 은우, 정우를 보자마자 무릎을 꿇고 눈높이를 맞추는가 하면 아이들이 먹기 좋게 과일을 손질했다. 또 그는 바쁜 스케줄에도 은우, 정우의 선물까지 준비하고 아이들에게 책을 읽어주는 등 세심한 면모를 뽐냈다.이날 이찬원은 "나도 아기 낳으면 슈돌 합류해야지"라며 향후 바람을 드러냈다. 또 팬들이 편지로 손녀를 소개하며 혼처를 주선했던 일화까지 전해 웃음을 안겼다. 이후 키즈 카페를 찾은 이찬원은 은우, 정우를 따라다니며 놀아주고 간식도 나눠 먹으며 분위기를 띄웠다.이찬원은 정우의 기저귀도 능숙하게 갈아줬다. 또 아이들의 취향을 파악해 오므라이스와 수제 떡갈비, 오이참외 장아찌까지 선보여 출연진의 감탄을 자아냈다. 이찬원표 떡갈비에 푹 빠진 정우가 이찬원을 형이라 부르자 그는 "많은 사람들에게 음식을 대접했는데, 그 어떤 리액션보다 지금이 제일 뿌듯하다"고 웃으며 말했다.한편 이찬원은 최근 정규 2집 '찬란(燦爛)'으로 컴백해 발매 이틀 만에 하프 밀리언셀러를 달성하는 등 종횡무진 활약을 이어가고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr