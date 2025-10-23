사진=텐아시아DB

사진제공=MBC

'신인감독 김연경'이 시청자들의 뜨거운 성원과 호평에 힘입어 9회로 방송 회차 연장을 확정했다.MBC 예능 '신인감독 김연경'은 지난 4회 2049 시청률에서 일요일 전체 1위를 기록하며 화제의 중심에 섰다. 굿데이터코퍼레이션이 발표한 펀덱스 리포트: K-콘텐츠 경쟁력 분석에서도 10월 3주 TV-OTT 일요일 비드라마 화제성 1위, 출연자 화제성 김연경 1위를 차지하며 뜨거운 인기를 이어가고 있다.배구 레전드 김연경의 첫 감독 도전기와 필승 원더독스의 진정성 있는 성장 서사가 시청자들의 큰 공감을 얻으며 "시즌이 더 이어졌으면 좋겠다", "이 팀의 다음 경기를 꼭 보고 싶다"는 연장 요청이 쇄도했다. 이에 MBC는 당초 8회로 예정했던 '신인감독 김연경'의 방송 회차를 9회로 확대 편성하기로 결정했다.연장 방송분에서는 김연경 감독과 필승 원더독스의 마지막 경기가 공개된다. 한층 단단해진 팀워크와 선수들의 열정, 그리고 김연경 감독의 진심 어린 리더십이 담길 예정이다.'신인감독 김연경'은 매주 일요일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr