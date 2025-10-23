사진=텐아시아DB

코미디언 김준호가 '개아저씨' 프로젝트 그룹 결성을 제안하며 현장을 웃음바다로 만들었다.오는 25일 밤 9시 방송되는 채널S 예능 '니돈내산 독박투어4' 22회에서는 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 홍콩으로 떠나 '홍콩 섬 투어'를 즐기는 모습이 공개된다.이날 '독박즈'는 다음 여행지를 정하기 위한 회의를 진행한다. 유세윤은 "우리가 그동안 홍콩의 도시만 갔는데, 원래 홍콩은 산악 지형이 70%라고 한다. 등산과 트레킹을 하러 오는 관광객이 많다. 이번엔 '홍콩 섬 투어' 어때?"라고 제안했다. 장동민은 "맞다. 홍콩엔 섬이 200개나 있다더라"고 맞장구쳤고, 홍인규는 "우리 딸이 '핑크 돌고래' 장면을 매일 돌려본다"고 말했다.이에 김준호는 "이번 여행이 산악회 느낌이다. 우리 '개아저씨' 프로젝트 그룹 결성해서 뮤직비디오 찍어볼까?"라고 제안했다. 유세윤은 "안 그래도 우리 '독박송'이 3년이나 됐다. 요즘 트로트 장르로 '뉴 독박송'을 만드는 중이다"라고 밝혔다. '독박즈'는 즉석에서 "안녕하세요, 여러분! 우리는 '개아저씨'입니다"를 외치며 춤을 춰 현장을 웃음으로 물들였다.'독박즈'는 유쾌한 분위기 속에 홍콩행을 확정했다. 홍콩 센트럴의 황후상 광장에 도착한 이들은 '개아저씨' 콘셉트로 등장해 '아재 산악회' 패션을 선보였다. 유세윤은 "멋 안 부리고 편하게 입으니 좋다"고 말했고, 김준호는 "우리 다 평준화된 패션이라 유세윤이 무시 안 해서 좋다"고 받아쳤다. 이어 유세윤은 "이게 아재들의 트레킹 필수품이라고 해서 챙겨왔다"며 비장의 '잇템'을 공개해 모두를 폭소하게 만들었다.또 유세윤은 "지금 우리가 있는 이곳이 영화 '영웅본색' 오프닝에 나온 장소다"라고 설명했다. 그는 "주윤발 형님이 트레킹을 자주 하신다더라"고 덧붙였고, 장동민은 "우리 저번에 '핑크 돌고래'도 만났는데 주윤발 형님도 만날 수 있을 것 같다"고 말했다.'독박즈'의 홍콩 섬 트레킹 현장은 25일 밤 9시 채널S '니돈내산 독박투어4' 22회에서 확인할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr