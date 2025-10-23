사진=텐아시아DB

사진=SBS Plus·Kstar

사진=SBS Plus·Kstar

SBS Plus·Kstar 공동 제작 예능 '리얼 연애실험실 독사과'(이하 '독사과') 시즌2가 한층 강력해진 '애플녀'의 활약상을 담은 티저를 공개했다.11월 1일(토) 밤 8시 시즌2로 돌아오는 '독사과'는 지난해 시즌1이 방송돼 연애 예능의 홍수 속 차별화된 포맷과 재미로 압도적 존재감을 뽐낸 바 있다. 실제 커플에게 의뢰받아 '맞춤형 연애 실험'을 진행해 요즘 남녀들의 거침없는 연애 이야기 속으로 시청자들을 빠져들게 했다. 시즌2 MC로는 시즌1에서 맹활약했던 전현무-양세찬-이은지에 이어 '뉴 MC' 윤태진-허영지가 합류해 '과몰입 연애 토크'를 선사할 예정이다.제작진은 더 맵고 독해진 '애플군단'의 컴백을 알리는 티저를 선보여 본방송에 대한 기대감을 드높였다. 이번 티저에서 '애플녀'는 침대 위에서 상의를 탈의한 남성에게 "이렇게요?"라고 물은 뒤 백허그를 시도한다. 초반부터 고수위 '애플짓'이 터지자, 1977년생 미혼 전현무는 윤태진과 동시에 "뭐야, 뭐야!"라며 '동공 확장'을 일으킨다.'애플녀'는 '연애 실험'을 요청한 '의뢰인'과 만나 팽팽한 신경전을 벌인다. '의뢰인'이 "(제 남친 공략은) 어려우실 거다"라고 걱정(?)하자, '애플녀'가 "전 그렇게 생각 안 하는데~"라고 당돌하게 받아치는 것. 겉으로는 미소를 띠고 있지만 눈빛으로 기 싸움을 하는 두 사람의 신경전에 MC 허영지는 "뺨 맞고 시작하는 거냐?"며 벌벌 떤다.살벌한 분위기 속, '애플녀'는 다시 침대 위 남성에게 키스하는 듯한 포즈를 취하고, 급기야 그의 품에 꼭 안긴다. 이은지는 "아악!"이라며 비명을 지르고, 양세찬은 "('애플녀'의 유혹에 넘어) 갔어요...안돼!"라면서 발을 동동 구른다. 현장을 목격한 '의뢰인' 역시 "오우…"라는 탄식과 함께 단전에서 끓어오르는 화를 삼키는데, 과연 '애플녀'가 '맹독사과' 공격으로 '의뢰인'의 남자친구인 이 남성을 유혹하는 데 성공할지 초미의 관심이 쏠린다.의뢰인-애플녀-주인공(의뢰인 남자친구)의 아찔한 '연애 실험' 현장은 11월 1일(토) 밤 8시 처음 방송하는 '리얼 연애실험실 독사과' 시즌2에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr