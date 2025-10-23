사진제공=티캐스트 E채널

배우 김동호가 "소리만 듣고도 온몸에 빨갛게 두드러기가 날 정도"라며 아내 윤조가 겪고 있는 심각한 공포증을 고백한다.23일 방송되는 티캐스트 E채널 예능 '띵동택배'에는 김동호가 열정 배달부 김혜선과 손잡고 아내 윤조를 위한 비밀 이벤트를 준비한다.김동호는 지난 2023년 걸그룹 헬로비너스 출신 가수 윤조와의 깜짝 결혼 소식으로 배우, 아이돌 부부의 탄생을 알리며 화제를 모았다. 현재 그는 서울의 한 시장 안에서 이색적인 분위기의 선술집을 운영하는 중이라고.이날 김동호는 "곧 결혼기념일이 다가오는데, 작년엔 밥만 먹고 지나가 너무 미안했다"라며 의뢰 이유를 밝힌다. 그는 "소리만 듣고도 온몸에 빨갛게 두드러기가 날 정도"라며 아내 윤조가 겪고있는 심각한 공포증을 고백해 모두를 놀라게 한다.그는 아내의 공포증을 극복시켜 주기 위해 직접 손그림까지 그려가며 '꿈의 테라리움'을 설계한다. 식당 손님으로 위장한 김혜선과 함께 몰래카메라 형식의 깜짝이벤트를 진행하며 두 번째 프러포즈급 서프라이즈에 도전한다. 김동호의 진심 어린 선물이 아내 윤조의 마음을 움직일 수 있을지 기대가 쏠린다.'띵동택배'는 이날 오후 5시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr