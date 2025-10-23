투모로우바이투게더, 11월 일본 5대 돔투어 나선다

/사진 = 빅히트뮤직

그룹 투모로우바이투게더가 일본 5대 돔 투어에 나선다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 지난 22일 진행된 일본 정규 3집 'Starkissed'(스타키스드) 발매 기념 쇼케이스에서 "11월부터 일본 5대 돔 투어를 진행하게 됐다”라고 직접 밝혔다. 이어 팬들을 향해 "좋아하시는 모습을 보니 괜히 울컥한다. 실망시키지 않을 무대를 보여드릴 것”이라며 각오를 다졌다.투모로우바이투게더는 지난 8월 22~23일 서울 고척스카이돔에서 네 번째 월드투어 투모로우바이투게더 월드 투어 '액트 : 투마로'(ACT : TOMORROW)의 포문을 열었다.오는 11~12월에는 일본 3개 도시 6회 공연을 진행할 예정이었지만 현지 팬들의 뜨거운 반응에 힘입어 내년 1~2월 도쿄와 오사카 추가 공연을 결정했다.콘서트는 11월 15~16일 사이타마에서 시작돼 12월 6~7일 아이치, 12월 27~28일 후쿠오카, 2026년 1월 21~22일 도쿄, 2월 7~8일 오사카까지 총 5개 도시 10회 공연으로 이어진다. 투모로우바이투게더는 베루나 돔, 반테린 돔 나고야, 미즈호 페이페이 돔 후쿠오카, 도쿄 돔, 교세라 돔 오사카 등 일본 5대 돔을 뜨겁게 달군다.투모로우바이투게더는 지난 22일 일본 정규 3집 'Starkissed'를 공식 발매해 일본에서 좋은 반응을 얻고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr