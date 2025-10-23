사진=tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’

아나운서 김재원이 자신을 둘러싼 소문에 대해 직접 입을 열었다.지난 22일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 KBS 교양 프로그램 '아침마당'을 12년 동안 진행한 김재원이 게스트로 출연했다.김재원은 "KBS를 30년 6개월 다닌 만큼 정년퇴직을 할 생각이었다. 그런데 후배들이 '어차피 방송은 계속해야 할 텐데 한 살이라도 젊을 때 나가는 게 낫지 않겠냐'고 하더라. 그래서 '그래도 명분이 있어야 나가지 않겠냐. 갑자기 나갈 수는 없고 명예퇴직이라도 있으면 나가겠다'고 말했는데, 이틀 뒤에 정말 명예퇴직 공고가 떴다. 그래서 일찍 세상에 나왔다"고 말했다.그는 "막상 회사를 나오니 30년 6개월 동안 학교에 다닌 것 같았다. 낯선 세상에 처음 나온 초년생 느낌이었다. 퇴직한 많은 분들도 아마 비슷한 기분일 것 같다"고 말했다.이어 "퇴직 이후에 '퇴직금을 25억원 받았다더라', '30억원이다', '아니다, 300억 자산가다', '퇴직금을 받아 제주도에 카페를 차렸다', '그 카페가 대박 났다' 등 말이 많았다"며 "일단 카페는 하지 않는다. 300억원 있었으면 좋겠다. 퇴직금도 일반 직장인 수준이었다. 몇 개월 치 월급을 미리 받았고, 여기에 퇴직 위로금 80만 원을 추가로 받았다. 모두 과장된 이야기였다"고 정정했다.김재원은 "나의 현실은 생계형 개인 사업자다. 나를 필요로 하는 곳에서 연락이 오면 언제든 달려간다"고 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr