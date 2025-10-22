홈 연예가화제 이준호·김민하, 태풍상사 쫑파티 "우리 태풍이 수고했어요" [TV10] 입력 2025.10.22 18:52 수정 2025.10.22 18:52 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 tvN 토일드라마 ‘태풍상사’ 쫑파티가 22일 오후 서울 여의도 흑돈가에서 진행됐다. '태풍상사'는 1997년, 1997년 IMF, 직원도, 돈도, 팔 것도 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨 ‘강태풍(이준호)’의 고군분투 성장기.이준호, 김민하, 이창훈, 김재화, 김송일, 이상진 등이 출연한다.이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 '태풍상사' 김송일, 상사즈 패밀리 구명관...시크한 하트[TEN포토+] 기안84, 새 예능 날짜는 정해졌는데…심경 토로했다 "왜 한다 그랬을까"('극한84') '55세' 류승룡, 대기업 부장됐다…"미래에 대한 고민 많아, 선물 같은 작품" ('김부장') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT