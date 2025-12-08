사진=배우 박진주 SNS

배우 박진주가 결혼 소감과 함께 웨딩 화보를 공개했다.박진주는 지난 7일 자신의 인스타그램에 "제가 받았던 잊지 못할 마음과 사랑, 더 큰 사랑으로 성실하게 보답하겠다"는 글과 함께 촬영 컷을 올렸다.이날 공개된 사진 속 박진주는 시스루 스커트의 심플 드레스, 가느다란 끈이 더해진 벨라인 드레스, 크랙 패턴의 오프숄더 드레스 등을 차례로 착용하며 여러 콘셉트를 소화했다. 높게 묶은 업스타일로 경쾌한 느낌을 살린 데 이어, 아래로 땋은 헤어스타일로 단정한 분위기도 연출했다.박진주는 감사 인사도 전했다. 그는 "감사 인사는 진심을 꾹꾹 담아내느라 속도가 굉장히 느린 점 양해 부탁드린다. 사랑한다"고 덧붙였다.박진주는 지난달 30일 서울의 한 호텔에서 비연예인 남편과 결혼식을 진행했다. 앞서 10월 소속사 프레인TPC를 통해 결혼 소식을 알린 바 있다. 웨딩 화보가 공개되자 방민아는 "공주님 꽃길만 걸으세요", 김보미는 "울진지 행복만 하자"라고 댓글을 남기며 응원을 건넸다.박진주는 현재 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'에서 클레어 역으로 무대에 오르고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr