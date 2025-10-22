그룹 비비업/사진=조준원 텐아시아 기자 @wizard333

그룹 비비업이 넷플릭스 드라마 '다 이루어질지니'에서 배우 김우빈이 선보인 시그니처 손동작과 유사한 안무로 시선을 사로잡았다.비비업은 22일 오후 2시 서울 한남동 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 첫 번째 미니앨범 선공개 곡 'House Party'(하우스 파티) 발매 기념 미디어 행사를 열었다.지윤은 'House Party'의 안무에 대해 "최근에 '다 이뤄질지니'에서 김우빈 선배님이 손동작을 하는 걸 보고 신기했다. 아랍에 지니가 있다면 한국엔 도깨비가 있다. 그 손동작이 우리 안무의 키포인트"라면서 그 부분을 현장에서 시연했다. '도깨비 파티'라는 가사에 맞춰 후렴구에서 손바닥을 얼굴쪽에 댄 뒤 대각선 위아래로 흔드는 방식의 춤이다.'House Party'는 비비업이 오는 11월 선보일 첫 미니앨범의 선공개 곡이다. 곡의 장르는 하우스 비트를 중심으로 세련된 신시사이저 음향이 더해진 '일렉트로닉' 전자 음악이다. 음원과 동시에 공개되는 뮤직비디오에서 멤버들은 모두가 '필터'를 쓴 채 초현실 파티를 즐긴다. 과거 전통과 현대가 어우러진 비주얼로 신비스러움을 연출했다.한편, 첫 번째 미니앨범의 수록곡 'House Party'는 22일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr