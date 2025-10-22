'전교 1등→의사' 차강윤, 이번엔 명문대 학생 됐다…"또 다른 모습 보여드릴 것" ('김부장')

사진=텐아시아DB
드라마 '졸업', '언젠가는 슬기로울 전공의생활'에서 각각 전교 1등과 의사 역할을 맡았던 배우 차강윤이 이번에는 명문대 학생으로 분한다.

22일 서울 구로구 더 링크호텔 서울에서 JTBC 토일드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'(이하 '김 부장 이야기') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 류승룡, 명세빈, 차강윤, 조현탁 감독이 참석했다.

'김 부장 이야기'는 자신이 가치 있다고 생각한 모든 것을 한순간에 잃어버린 김낙수(류승룡 분)가 긴 여정 끝에 마침내 대기업 부장이 아닌 진정한 본인의 모습을 발견하게 되는 이야기를 그린다. 동명의 웹소설이 원작이며, 네이버 웹툰으로도 만들어져 큰 인기를 끈 바 있다.
김낙수의 아들 김수겸으로 분한 차강윤은 자신이 맡은 역할에 대해 "수겸이는 자신의 꿈을 찾아 나가는 인물이자 자신만의 가치관을 가지고 있는 대학생"이라고 설명했다. 이어 그는 "이전 작품과는 또 다른 느낌을 표현하기 위해 연기적으로 도전을 많이 했다. 새로운 차강윤의 모습을 기대해달라"고 자신 있게 말했다.

차강윤은 "'김 부장 이야기'를 보며 2030 세대들이 부모님을 많이 떠올리지 않을까 생각한다. 촬영을 하면서 나도 내 부모님이 많이 떠올렸다. 두 세대를 이어줄 수 있는 작품이라고 생각한다"고 덧붙였다.

'김 부장 이야기'는 오는 25일 오후 10시 40분에 첫 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

