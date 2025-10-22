조째즈 아내, '한남동 꽃뱀설' 불거졌다더니…"정말 예뻐, 첫 만남 때 배를 건드려" ('라스')

사진=조째즈 SNS

가수 조째즈가 미모의 아내와 현실판 ‘미녀와 야수’ 러브 스토리 공개한다.22일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 김광규, 김완선, 홍윤화, 조째즈가 함께하는 ‘우린 제법 잘 어울려요’ 특집으로 꾸며진다.조째즈는 가요계 입문 전 독특한 커리어를 공개한다. 패션 전공으로 시작해 인테리어를 하다가 직접 운영한 재즈바에서 노래를 부르며 가수로 데뷔하게 된 과정이 화제를 모았다. 그는 “취미가 직업이 됐다”라고 담담히 털어놓으며 가수로 전향하게 된 전환점을 회상한다.그는 직접 운영하는 재즈 바에 배우 류준열, 김남길, 주지훈 등이 자주 찾는다고 밝혀 부자 면모를 자랑한다. 이어 신곡 뮤직비디오에는 주지훈, 남주혁이 출연을 자처했고, 최종적으로 김남길이 “형이 ‘내가 할게’하시더라”라며 ‘노 개런티’로 참여했다는 사실을 공개한다.조째즈는 현실판 ‘미녀와 야수’ 같은 러브스토리를 공개한다. 그는 “아내가 정말 예쁘다. 손님으로 온 첫 만남 때 내 배를 플러팅하듯 건드렸는데, 그게 시작이었다”라고 말해 웃음을 자아낸다. 이어 “복두꺼비 문지르듯이 만져본 것 같다”라고 하자 현장이 웃음바다가 되었다는 후문이다.앞서 조째는 한 예능에서 아내가 꽃뱀설이 터졌다며 "와이프가 저를 좋아한다고 해서 3일 만에 사귀기로 했다”며 “처음에 한남동 꽃뱀이라는 소문이 돌았다. 그 소문 없애는데 시간이 많이 걸렸다. 저렇게 예쁜 여자가 저럴 리가 없다는 오해와 불신이 있었다”고 털어놓기도 했다.조째즈는 즉석에서 라이브 메들리 무대를 펼치며 감성 가득한 보컬로 MC들을 감탄케 한다. 마지막까지 ‘닮은꼴’로 화제를 모은 홍윤화와의 듀엣 무대를 꾸미며 훈훈한 분위기를 자아낸다. 김국진은 “홍윤화와 남매 같다”라며 폭소를 터뜨리고, 유세윤은 “이건 케미가 아니라 DNA다”라고 덧붙여 웃음을 자아낸다.조째즈의 다채로운 매력은 이날 오후 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr