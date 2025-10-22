'퇴사' 김대호, 결국 폭로 당했다…"눈 돌고 말도 안 들어, 속으면 안 돼" ('대다난가이드')

/ 사진=텐아시아DB

박명수가 김대호의 여행 스타일을 폭로했다.오는 28일 첫 방송되는 MBC에브리원 예능 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’는 인기 여행 리얼리티 ‘위대한 가이드’ 시리즈 중 하나로 ‘위대한 가이드3’로 먼 여정을 떠나기 전 시청자도 쉽게 따라 할 수 있는 유쾌한 여행기를 선보인다. 박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진, 전소민, 효정(오마이걸)까지 시즌2 멤버 전원이 합류했다.박명수와 이무진은 이번에는 스튜디오 멤버로 ‘위대한 가이드2.5’를 함께한다. ‘최약체 큰형님’ 박명수와 ‘NEW 자연 광인 막내’ 이무진은 지난 시즌 김대호, 최다니엘과 함께 사형제 케미를 뽐내며 요르단 여행을 펼친 바 있다. 스튜디오에서 멤버들의 여정을 지켜보는 입장이 된 박명수와 이무진은 색다른 시선과 유쾌한 입담을 더해 프로그램의 재미를 높일 예정이다.박명수는 ‘위대한 가이드2.5’ 출연 결정 이유에 대해 “요즘 프로그램이 성공하기 쉽지 않다. 이렇게 파일럿부터 꾸준히 시즌을 이어간다는 게 대단하다. 성공한 프로그램에서 내가 필요하다는데 마다할 이유가 있나?”라면서 “무엇보다 멤버들이 좋았다. 고생도 같이 하고 힘들게 여행을 하다 보니, 정이 많이 들었다. 이 멤버들과 함께 한다니 안 할 이유가 없었다”라고 밝혔다.이무진은 “‘이게 예능의 맛인가?’ 싶을 정도로 형님들과의 여행이 정말 즐거웠다. 여운이 꽤 오래가더라. 그 기억이 너무 좋아서 꼭 함께 하고 싶었다”라고 애정을 드러냈다.박명수와 이무진은 이번 시즌에서 여행 가이드를 맡은 김대호와 최다니엘을 걱정하며 그들과 여행을 떠난 전소민, 효정에게 당부를 덧붙였다. 여행 경험자로서 김대호, 최다니엘과 함께 여행할 때 참고하면 좋을 꿀팁을 방출한 것.박명수는 지난 여행을 회상하며 “대호는 자연만 보면 눈이 돈다. 최대한 자연을 피해서 다녀야 한다. 동굴만 보면 거기서 자려고 한다. 아무리 얘기해도 말을 듣지 않는다. 전직 아나운서라서 굉장히 말을 잘하는데, 거기에 속으면 안 된다”라고 전했다. 김대호는 지난 2월 MBC를 퇴사하고 프리랜서로 전향했다.이어 “다니엘은 손이 많이 간다. 옆에서 계속 챙겨줘야 한다. 그래도 심성은 착한 아이이니, 잘 챙겨서 다니라고 얘기해주고 싶다”라고 동생들에 대한 애정과 함께 취급주의 같은 당부를 남겼다.이무진은 “대호 형은 가끔 갑자기 땅을 파거나 불을 피우시기 때문에, 적당한 근력을 준비해두시면 좋을 것 같다. 피곤하시면 바위산 같은 곳을 찾아서 주무시기도 하니까, 휴대용 간이 베개를 준비하시는 것도 좋을 것 같다”라고 조언했다.이어 “다니엘 형은 갑자기 사라지는 경우가 있을 수 있다. 그럴 때는 근처 햄버거 매장을 찾아보면 된다. 그리고 가능하다면 총무는 맡기지 않는 걸 추천한다”라며 고생을 한 경험을 떠올림과 동시에 형들의 여행 스타일을 파악해 웃음을 더했다.김대호, 최다니엘, 전소민, 효정의 백두산 여행기는 이날 오후 7시 30분 첫 방송되는 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr