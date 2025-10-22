/ 사진 제공 = MBC '달까지 가자'

라미란이 회사 생활 최대 위기를 마주친다.MBC 금토드라마 '달까지 가자'(기획 장재훈/연출 오다영, 정훈/극본 나윤채/제작 본팩토리)가 종영까지 단 2회만을 남기며 결말을 향한 기대감이 한층 고조되고 있다. 특히 '무난이들' 맏언니 강은상(라미란 분)이 뜻밖의 난관에 부딪힌다.앞서 공개된 11회 예고편에서는 은상이 사내에서 비공식적으로 운영해 온 간이매점 '강은상회'를 문제로 징계위에 회부되는 장면이 담겼다. '코인 열차' 폭락 위기를 간신히 넘긴 지 불과 얼마 지나지 않아 또다시 시련이 찾아왔다.이런 가운데 공개된 스틸컷에는 은상의 징계위 현장이 포착됐다. 은상은 두 동생의 격려를 뒤로하고 홀로 회의장에 들어선다. 냉랭한 분위기가 긴장감을 자아내고, 굳은 눈빛 속에는 초조함과 떨림이 고스란히 담겨 있다. 특히 고개를 깊이 숙여 사과의 뜻을 전하는 은상의 모습에서는 절실함이 느껴진다.은상의 징계위 소식은 무난이들뿐 아니라 마론제과 사내에도 큰 파장을 예고한다. 그 과정에서 강은상회가 단순한 매점을 넘어, 동료들의 일상 속 작지만 든든한 의미를 지닌 공간으로 자리해 왔다는 사실이 드러난다.이와 관련 '달까지 가자' 제작진은 "11회에서는 은상이 징계위에 서는 위기를 맞는다. 회사 생활의 향방이 걸린 중대한 자리에서 은상이 어떤 결정을 내릴지, 그 선택이 그녀의 앞날을 어떻게 바꿔놓을지 지켜봐 달라"고 전했다.한편, MBC 금토드라마 '달까지 가자' 11회는 10월 24일 금요일 밤 9시 50분, 12회는 10월 25일 토요일 밤 9시 40분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr