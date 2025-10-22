그룹 아이들 미연/사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 아이들(i-dle) 미연이 솔로 컴백을 앞두고 감각적인 변신을 예고했다.소속사 큐브엔터테인먼트는 22일 0시아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화) 공식 SNS 채널을 통해 미연의 두 번째 미니 앨범 'MY, Lover' 첫 재킷 콘셉트 포토를 공개했다.미연은 재킷 콘셉트 포토에서 레드 컬러 배경 앞 붉게 물든 손끝과 볼 터치로 녹아내리는 아이스크림을 바라보거나 녹아버린 의자에 기대어 앉아 섹시미를 더했다. 반면, 푸른색 배경 속 미연은 달팽이를 이마와 손바닥 위에 올려 청초하면서도 신비로운 매력을 보였다.앞서 미연은 미니 2집 'MY, Lover' 인트로 필름과 프로모션 스케줄러를 공개하며 컴백 소식을 전했다. 미연은 재킷 콘셉트 포토를 시작으로 트랙리스트, 오디오 스니펫, 뮤직비디오 티저 등 다채로운 프로모션 콘텐츠를 공개한다.미연의 미니 2집 'MY, Lover'는 'MY' 시리즈의 두 번째 이야기로, 사랑을 다양한 시선으로 풀어낸 앨범이다. 3년 6개월 만에 선보이는 미니 2집 'MY, Lover'는 내달 3일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr