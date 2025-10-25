사진=텐아시아DB

배우 장혁이 '30년 지기' god 박준형과 채널S 신규 예능 '박장대소'로 뭉쳤다. 그는 "어떤 상황이 펼쳐질지 모르겠지만 워낙 성향이 잘 맞아서 재밌을 것 같다"며 의욕을 내뿜었다.오는 29일 저녁 8시 50분 첫 방송하는 채널S '박장대소'(제작: SK브로드밴드)는 30년 우정의 '찐친 브로' 박준형-장혁이 일반인들의 '콜(요청)'을 받아 현장에 출동, 직접 해결해주는 리얼리티 예능이다.첫 방송을 앞두고 장혁은 박준형과 처음으로 동반 예능에 나서는 것에 대해 "워낙 편한 형이라 재밌을 것 같아서 섭외에 응했다"며 "어릴 적, 3년 정도 같이 숙소 생활을 했기 때문에 서로에 대해 너무 잘 안다. 우리 둘이서 일반인들의 '콜'(요청)을 해결해 가는 과정이 흥미로울 것 같다고 주변에서도 많이 기대해 주신다"고 자신감을 보였다.연예계에서 '30년 우정'은 흔치 않다. 이에 대해 장혁은 "서로 성향적인 부분이나 성격이 비슷해서 가능했던 일 같다"며 "쭈니(박준형 애칭) 형이 참 성향이 착한 사람이다. 배려하고 이해하는 폭이 저와 비슷해서 지금까지 긴 우정을 이어오지 않았나 싶다"고 말했다. 또한 장혁은 "어떤 '콜'이 올지 모르지만, 원래 성격이 상담이나 조언해 주는 걸 좋아한다. 제가 아는 것을 주위에 공유하거나, 비슷한 상황에 처했던 사람들에게 설명해 주고 공감할 수 있게 도와주려고 한다. 이번 '박장대소'에서도 '콜'을 보내주신 분들에게 좋은 솔루션을 찾아드리고 싶다"는 포부를 전했다.최근 첫 촬영을 진행한 가운데, 장혁은 "형과 저의 케미스트리는 말 안 해도 굉장히 좋았다. 평상시에도 워낙 좋기 때문에 촬영할 때에도 그게 녹아들었다. 우리는 어떤 지점에서도 대립한 적이 없고, 적극적으로 재미있게 촬영에 임했다. 같이 대형견 목욕도 시키고, 중년의 몸치댄서에게 맞춤 코칭을 해드리며 하루를 재밌게 보냈다. 우리 둘의 편안한 케미가 시청자들에게도 공감을 줄 수 있지 않을까 싶다"고 관전 포인트를 설명했다.장혁은 "저희에게 '콜'을 보내주신 분들에게 솔루션을 찾아드린 뒤, 소정의 사례비를 받는다. 그걸 모아서 청년들을 위한 기부 단체 같은 곳에 미약하지만 힘을 보태고 싶다"는 훈훈한 목표도 밝혔다. 마지막으로 장혁은 "인위적인 모습이 아니라, 오랫동안 만난 '베프'들이기에 가능한 방법으로 (일반인들이 보내주신 '콜'에) 도움을 드리고 싶으니 많은 관심 부탁드린다"고 '박장대소'에 대한 애정을 당부했다.'찐친 브로' 박준형과 장혁이 현장으로 직접 출동해 시민들의 '콜'(요청)을 해결해주는 리얼리티 예능 채널S '박장대소'는 오는 29일 저녁 8시 50분에 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr