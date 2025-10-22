[종합] 하차 여론 쏟아지는데…김준호, 재혼 3달 만에 "♥김지민과 결혼 다시 안 해" ('돌싱포맨')

사진=텐아시아DB

지난 7월 재혼한 김준호가 김지민과 다시 태어나면 결혼하지 않겠다고 말했다.지난 21일 방송된 SBS 예능 '신발 벗고 돌싱포맨'(이하 '돌싱포맨')에는 인교진, 소이현, 김미려, 박세미가 게스트로 출연했다.이날 인교진은 '다시 태어나도 소이현 씨와 결혼할거냐'는 질문에 "소이현 씨랑 다시 결혼하는 건 늘 하는 얘기"라고 망설임 없이 답했다.이에 탁재훈은 김준호에게 "다시 태어나면 (김지민과) 할 거냐"고 물었고, 김준호는 "안 합니다. 골라봐야죠"라고 말했다.김준호와 인교진은 알고보니 골프 메이트였다. 소이현은 "오빠랑 연락이 안되면 준호 오빠랑 항상 같이 있었다"고 밝혔다.그러면서 소이현은 "지민이 두고 혼자 오셨더라. 신혼인데 혼자 다니신다. 저희는 같이 다니는데"라고 폭로했다. 이에 탁재훈은 "그건 혼자 간 것이 아니라 몰래간 것"이라고 해 웃음을 자아냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr