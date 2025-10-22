/사진 = 함소원 SNS
배우 함소원이 전 남편 진화, 그리고 딸 혜정 양과 함께하는 일상을 공개했다. 그러면서 딸에 대한 애정을 나타내 눈길을 끌었다.

함소원은 21일, 세 가족이 놀이공원에서 즐거운 시간을 보내는 영상을 공유하며 "너말이다 너때매 요즘 엄마아빠는 할말이 많아지네. 얼굴보면 찡그리던 엄마아빠는 너의 소식에 매일 킥킥 한다"라며 딸에 대한 애틋한 마음을 전했다.

이어 "엄마아빠는 안 좋은 말을 하려해도 너의 한마디 '봐줘봐줘', '엄마~나'란말에 둘이 킥킥킥 한다", "너가 이제 엄마 아빠 사이에서 화해도 해주니 점점 엄마는 너도 아빠도 이해하게 되었네"라고 덧붙이며, 딸 혜정 양이 부모 사이의 분위기를 부드럽게 만들어주고 있다고 전했다.
또한 그는 "혜정아 엄마는 정말 혜정이 100점 안맞아도 돼. 항상 인사 잘하고 예의 바르고 주변 정리 잘하고 학교 들어가기 전에 외국 생활을 많이 해서 우리 혜정이 학교에 잘 적응할까 많이 걱정했는데 적응도 잘하고 엄마아빠 웃게해줘서 고마워. 사랑한다 혜정아~"라며 엄마로서의 따뜻한 메시지를 남겼다.

공개된 영상에는 세 사람이 놀이기구를 함께 즐기며 화기애애한 분위기 속에서 시간을 보내는 모습이 담겼다. 함소원은 이번 만남이 추석을 맞아 가족이 함께한 자리였다고 설명했다.

함소원과 진화는 2018년, 18살의 나이 차이를 극복하고 결혼해 같은 해 딸 혜정을 출산했으며, 2022년 이혼 절차를 마쳤다. 이들의 이혼 사실은 지난해 뒤늦게 알려졌다.

현재 함소원은 딸의 교육을 위해 한국에 거주 중이며, 진화 역시 유치원 졸업식에 참석하는 등 이혼 후에도 딸과의 관계를 이어가고 있다. 지난 2월 베트남 호찌민에서 세 사람이 함께 있는 모습이 공개되며 재결합설이 불거지기도 했지만, 함소원은 "재결합 아닌 점 다시 한번 알려드려야 될 거 같다"며 이를 부인했다.

최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr

