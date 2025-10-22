[종합] 소이현♥인교진, '쇼윈도 부부설'에 입 열었다…"부부싸움 후 가출, 잡혀 사는 줄 알아" ('돌싱포맨')

소이현, 인교진 부부가 쇼윈도 부부설에 입 열었다.지난 21일 방송된 SBS 예능 '신발 벗고 돌싱포맨'(이하 '돌싱포맨')에는 인교진, 소이현, 김미려, 박세미가 게스트로 출연했다.이날 소이현은 '쇼윈도 부부설'에 대해 "진짜 많이 들었다"고 말문을 열었다.이어 그는 "인교진이 부부 싸움 후 집을 나갔다. 가출한거다. 근데 두시간 뒤에 아파트 패드에 '차량이 입차했습니다' 알림이 떴다. 그리고 30분 뒤에 '출차했습니다'가 뜨고 한시간 뒤에 다시 '입차했습니다' 뜨더라. 몇시간 사이에 몇번을 왔다갔다 했다"며 어이없어 했다.이에 인교진은 "갈데가 없더라. 다른 사람 만나 이야기하는것도 자존심 상하니까. 그리고 매일 같이 차를 타고 다녀서 알림이 뜨는지 몰랐다"고 밝혔다.소이현은 "오빠가 저에게 잡혀 사는 줄 아신다. 오해를 너무 많이 받고 있다"며 "저는 90점 이상 되는 아내"라고 말했다.이에 김준호는 "맞다. 교진이는 내가 골프장 갈때마다 있더라. 그건 아내가 다 이해해주는 것"이라며 인정했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr