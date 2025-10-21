사진=텐아시아DB

핑클 출신 뮤지컬 배우 옥주현이 뒷광고 의혹을 해명했다.21일 옥주현 유튜브 채널 '눙주현'에는 '댓글 읽기는 핑계고...'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 옥주현은 앞서 공개한 헤어제품 소개 영상 '템구생활' 1편을 향한 '뒷광고 의혹'에 적극 해명했다. 그는 " 내돈내산 찐템이다. 관리템은 계속 탐구해서 소개할 것"이라고 밝혔다.옥주현은 "댓글 보니까 재미있는 게 많더라. '왜 이렇게 비싸냐' '그 돈을 턱 결제하는 사람이 있을까'라는 댓글을 봤다. 하고 싶은 말이 많다"면서 "제가 이것저것 시도를 많이 해보고 있고, 최근에도 현혹된 헤어 에센스가 있다. 그것도 어마무시하게 비싼데, '한 번 써보자' 심정으로 엄청 투자를 해서 써보고 있다"고 전했다."몇 년 동안 탈모예방 케어템 사는 데 한 달에 수백만원 썼다"고 밝힌 옥주현은 "비싸도 일단 돈 보다 머리가 중요했다. 지속적인 관리가 필요하기 때문이다. 특히 뮤지컬 배우 직업 특성상 머리가 뜨거워지니까 머리가 얇아지더라"고 탈모로 고민했던 일을 털어놨다.옥주현은 소개한 제품 사용 후 15일 만에 효과를 봤다고 주장하며 "제가 광고를 받고 영상을 만든 거라고 생각하는 분들이 많은데, 주변 지인들이 '머리숱 없었는데, 어떻게 된 거냐. 너처럼 되려면 뭐 쓰면 되냐'고 많이 묻는다"고 영상 제작의 근본적인 이유를 강조했다.그러면서 "뮤지컬 팀들 바뀔 때마다 물어본다. 비싸니까 내가 사주는 것도 아닌데 추천하기 미안하더라. 그래도 가격 대비 효과가 좋아서 고민 많으신 분들은 다른 부분에서 아껴서 써보길 바라는 마음이 있던 것"이라고 이야기했다.옥주현은 최근 폼롤러에 관심이 있다고 밝히며 "집에 100개 이상의 폼롤러가 있다. 내가 직접 만들어 볼까 생각도 있는데, 시간도 없고 해서 일단 최고 물건을 쓰고 있다"며 사업 생각도 드러냈다.케어템 추천을 이어갈 계획이라는 옥주현은 "공격적인 댓글도 잘 보고 있다"면서 "물론 효과는 사람에 따라 차이가 있을 수 있다. 절대적인 걸 없을 수 있지만, 공감템을 찾아서 소개하겠다"고 포부를 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr