사진=전원주 유튜브

배우 전원주가 21배 상승한 집값에 깜짝 놀랐다.21일 유튜브 채널 '전원주인공'에는 '하이닉스 주식은 20배 상승?! 집값은 21배 수직 상승! 전원버핏, 전원주의 짠내나는 집 대공개!'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 전원주는 '전기 절약 하우스'를 공개했다. 고장 난 대문을 그대로 쓰고, 집 안에는 불을 켜지 않아 캄캄했다. 제작진이 촬영을 이유로 불을 켜달라고 요구하자 그는 "전기세 많이 나온다"며 한숨을 쉬어 눈길을 끌었다.한 달 전기 요금이 2~3천원 나온다는 전원주는 "전기세가 너무 적게 나와서 사람이 사는지 확인차 검침원이 나온 적이 있다"고 밝혔다. 고지서 확인 결과 수도세 8,100원, 도시가스 1,100원으로 감탄을 자아냈다.전원주는 20년 동안 한 곳에 사는 이유에 대해 "여기 오면 마음이 시원하다. 여기 와서 잘 됐다. 이름을 찾았고, 돈을 벌기 시작했다. 그래서 못 떠난다"고 밝혔다. 현재 집은 등산을 좋아하는 그가 무명시절 "연예인 정상은 못 돼도, 인간 정상이 되겠다"는 의지로 산을 오르다가 찾게 돼다고.주식 투자의 귀재로 알려진 전원주는 "집은 급매 나온 걸로 찾는다. 돈이 급하니까 좀 싸다. 이 집도 급매로 2억원에 샀다"고 밝혔다.제작진은 "오는 길에 부동산에 빌라 시세를 물었다. 호가 42억원이라고 하더라"고 전했다. 20년간 무려 21배나 집값이 상승한 것. 놀란 전원주는 "진짜야? 몰랐다. 부동산에서 와서 '혼자 되셨으니 큰 집 팔고 다른 곳으로 가라'고 하더라. 안 간다. 팔기 싫다"며 함박 웃음을 지었다.전원주의 집에는 13장의 세금 영수증이 발견돼 놀라게 했다. 세금만 1천만원 이상 냈다는 그는 "나도 몰랐는데, 땅이 많더라. 무명 때는 부동산 가서 급매로 땅을 막 샀다. 세금 내려고 적금도 해지했다"고 토로했다."물건을 못 버린다"는 전원주는 집은 옛날 물건이 고스란히 있어 박물관을 연상케 했다. 제작진이 선우용여 집과 비교하자 그는 "난 옛날 집이 좋다. 뱃속 든든해서 걱정 없고, 눈치 볼 필요도 없다. 주는 사람은 떳떳하다. 티끌 모아 태산이다. 아끼는 재미를 알고, 자식에게 손 벌리지 않고, 나중에 사회에 10% 봉사하는 것. 내가 아끼는 뜻을 알리고 싶다"며 자신만의 철학을 드러냈다.한편, 전원주는 주식 30억원, 금 10억원, 서울에 신촌 건물, 청담동 아파트 등 상당한 재산을 보유한 것으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr