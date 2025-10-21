배우 서수빈 / 사진제공=바른손이앤에이

'세계의 주인' 서수빈이 극 중 엄마 역할인 장혜진에게 고마움을 표했다.지난 20일 서울 팔판동의 한 카페에서 영화 '세계의 주인' 주인공인 신예 서수빈을 만났다.'세계의 주인'은 열여덟 여고생 이주인(서수빈 분)이 전교생이 참여한 '아동 성범죄자 출소 반대 서명운동'을 홀로 거부하면서 벌어지는 일을 그린다.서수빈은 가장 부담스러웠던 장면으로 주차장 신을 꼽았다. 극 중 밝은 모습만 보여줬던 주인이 애써 억누르고 있던 내면의 상처와 아픔을 마주하고, 엄마에게 그 감정을 폭발적으로 드러내는 신이다. 시끄러운 세차 기계 소리에 주인의 울부짖음이 뒤섞이며 주인이 품어왔던 고통이 더 극적으로 관객에게 전달된다.서수빈은 "학교 신들과 달리 감독님이 세차장 신은 한 번도 시키질 않으시더라. 전체 리딩 때 한 번 하고 바로 현장에서 한 거다. 지금 생각해보면 감독님이 제가 주인의 내면을 그날 만나게 해주려고 배려해준 것 같다. 혼자 연습실에서 소리 지르며 연습해봤을 때보다, 그날 세차하는 차 안에서 집중해서 연기했을 때 더 주인의 감정을 만난 것 같았다"고 했다.서수빈은 세차장 신 촬영 비하인드를 언급하며 모녀 사이로 연기 호흡을 맞춘 장혜진에게 고마움을 표했다. 해당 장면에서 세차 기계 작동을 도와줬던 실제 세차장 직원이 영화 촬영 현장을 찍었고, 서수빈은 그 모습을 발견하곤 집중력이 흐트러졌다고. 그는 "순간 집중이 안 되고 불안해서 주체가 안 됐다. 선배님은 제 손을 잡아주시며, 눈을 감고 호흡하며 제 자신에게 집중하라고 하셨다. 이런 일이 많이 생길 수 있는데, 대처가 중요하다고 하셨다. 그렇게 하니 신기하게도 다시 집중됐다. 선배님이 아니었다면 불안한 상태로 그 장면을 계속 찍었을 것 같아서 아찔하다"고 말했다.서수빈은 "선배님이 워낙 편안하게 해주는 성격이지 않나. 어느 순간부터는 엄마라고 느껴져서 나도 모르게 선배님 손을 덥석 잡기도 했다. 그러면 안 되는데"라며 웃음을 안겼다. 이어 "선배님도 제게 스킨십을 해주니 저도 무장해제 됐다. 고민 상담도 하게 되더라"고 전했다.'세계의 주인'은 오는 22일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr