사진=정다연 기자

사진=정다연 기자

10년 만에 뮤지컬 무대에 복귀한 배우 황정민이 공연의 고충을 털어놨다.21일 오후 뮤지컬 '미세스 다웃파이어' 프레스콜이 서울 송파구 샤롯데씨어터에서 열렸다. 이날 행사에는 주연 배우 황정민, 정성화, 정상훈이 참석해 작품에 대한 다양한 이야기를 나눴다.'미세스 다웃파이어'는 로빈 윌리엄스 주연의 동명 영화를 뮤지컬화한 작품이다. 이혼한 다니엘이 유모 다웃파이어로 변장해 전처 미란다의 집으로 들어가 세 자녀를 돌보면서 벌어지는 일을 다뤘다.해당 작품은 천만 배우라는 타이틀을 가지고 있는 배우 황정민이 10년 만에 복귀한 작품이라는 점에서 주목을 받고 있다. 무대 위 황정민의 모습은 분명 스크린 속과 차이가 있을 것. 이에 황정민 역시 동의했다.그는 천만 배우라는 타이틀을 가진 영화 배우로서 이번 작품을 통해 관객들에게 보여주고 싶은 매력에 대해 "스크린 속 배우가 뮤지컬 무대를 보여주니 흥미로운 부분은 있을 것"이라고 수긍했다. 이어 "다행히도 관객분들이 공연을 보는 동안 제가 영화 배우라는 것을 잊고 봐주시는 것 같다"며 "커튼콜 때도 박수를 많이 쳐주신다. 그 맛에, 관객들의 에너지를 받는 즐거움으로 계속 공연하고 있다"고 말했다.황정민은 극 중 1인 2역을 소화한다. 노래와 춤은 기본, 아빠도 됐다가 보모도 된다. 요리도 하고 탭댄스도 보여주고 음악 기계도 다루고 변장도 수차례를 반복한다. 힘든 점에 대해 황정민은 "고통스럽다. 뼈마디가 쑤신다. 다음 시즌은 못할 것 같다"고 솔직하게 답하기도 했다.그러자 옆에 있던 같은 역할의 정성화는 "이 작품이 화장실을 못 같다. (변장하는) 수트에 지퍼가 없어서 공연 전에 다 쏟아낸 상태로 무대에 올라야 된다. 바빠서 분장실 공연도 못해본다"고 전했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr