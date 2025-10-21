/ 사진=텐아시아DB

건강 상의 문제로 활동을 중단했던 배우 지예은의 근황이 공개됐다.20일 유튜브 채널 ‘곽튜브’에는 ‘믿기지 않는 나의 결혼식 브이로그’ 영상이 공개됐다. 지난 11일 열린 결혼식에는 기안84, 주우재, 안보현 등 곽튜브와 인연이 깊은 스타들이 참석해 자리를 빛냈다.그중 지예은의 등장이 눈길을 끌었다. 그는 지난 8월 "건강 회복에 전념하겠다"며 활동을 잠정 중단했던 바 있다. 영상 속 지예은은 밝은 미소로 곽튜브와 포토존에서 사진을 찍는가 하면, 식장에 앉아 부부의 혼인 서약을 지켜보는 모습도 보였다.앞서 지난 8월 26일 지예은이 10월까지 휴식기를 갖는다는 소식이 전해졌었다. 지예은이 건강이 좋이 않음을 느끼고 병원을 찾는 과정에서 짧게라도 휴식기를 가질 것을 권고받았다는 것.이를 보도했던 매체는 당시 연예 관계자의 말을 빌려 "지예은에게 잠시 휴식 시간이 필요하다. 지예은이 의사와 충분히 얘기를 나눴고 휴식을 권해 오는 9월부터 10월까지 약 3주 이상 쉴 예정"이라고 전했었다.유재석 역시 최근 '런닝맨'에서 "예은이가 잠깐 치료 중이다. 번아웃이라고 많이 알려졌는데 전혀 관계없다. 건강검진 결과에서 치료가 필요해 쉬고 있는 것"이라고 언급했었다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr