이찬원/ 사진=텐아시아 DB

/사진 = KBS COOL FM ‘이은지의 가요광장’

가수 이찬원이 ‘가요광장’을 ‘찬란’하게 물들였다.이찬원은 21일 오후 방송된 KBS COOL FM ‘이은지의 가요광장’(이하 ‘가요광장’)에 출연해 정규 2집 ‘찬란(燦爛)’의 비하인드부터 타이틀곡 ‘오늘은 왠지’ 라이브 무대를 최초 공개했다.DJ 이은지는 정규 2집으로 돌아온 이찬원에게 “훨씬 성숙해지고 새로운 도전을 하는 느낌이 든다”라고 인사했고, 이찬원은 “이번 앨범에 많은 변화를 줬다. 기본적인 태도 자체가 바뀌었다. 발라드 곡이 많다 보니 좀 더 점잖아진 느낌이 있다”고 했다.2년 8개월 만에 선보이는 정규 앨범에 공을 많이 들였다는 이찬원은 “타이틀곡 ‘오늘은 왠지’는 조영수 작곡가와 가수 로이킴이 함께 만들어준 곡”이라며 “이전에는 감성적이고 느린 곡이 많았다면, 이번엔 경쾌하고 사랑스러운 분위기라 어머니가 특히 좋아하셨다”라고 전했다.특히 이번 앨범의 총괄 프로듀싱을 맡은 히트메이커 조영수 와의 작업 비하인드도 전했다. “‘빛나는 별’은 조영수 작곡가님과 공동 작업했다. ‘너의 이야기를 담았으면 좋겠다’라고 먼저 제안하셨고, 정말 빠르게 가사를 완성했다”라고 말했다. 완성된 가사를 본 조영수는 “찬원아, 나 소름 돋았다. 메인 테마가 별이었으면 좋겠다고 생각했는데 네가 그렇게 써왔더라”고 말했다.이찬원은 이날 ‘가요광장’에서 타이틀곡 ‘오늘은 왠지’ 의 라이브 무대를 최초 공개하며 “첫사랑을 떠올리며 들어달라”라고 당부했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr