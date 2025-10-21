다섯째 출산 후 의식불명됐다…박수홍 응원했는데, "산모 의식 없어" 남편 오열 ('우아기')

사진제공=TV조선

다섯째 출산을 앞둔 다둥이 공군 산모가 의식을 잃는다.21일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN ‘우리 아기가 또 태어났어요’에서는 ‘출산원정대’ 박수홍, 김종민이 이미 네 남매의 엄마, 아빠인 공군 부부를 만난다. 공군 중사인 산모는 “아기 둘은 적고 셋은 홀수라 외로울 것 같아서 넷째를 낳았다. 네 아이가 자기들끼리 잘 놀고 너무 예쁘고, 아이가 있어서 너무 행복해 더 낳아도 되겠다 싶었다”며 다섯째를 임신한 이유를 밝혔다. 이어 그는 “다섯째 낳고 회복하고 여유 생기면 여섯째 계획이 있다”고 덧붙여 박수홍, 김종민을 깜짝 놀라게 했다.공군 소령 남편은 “아내가 낳아만 주면 잘 키울 자신이 있다. 첫째 둘째 낳고 육아 휴직해서 9개월 동안 아이를 혼자 봤다”며 육아에 진심임을 강조했다. 이에 ‘재이 아빠’ 박수홍은 “육아를 제가 해봤는데, 종민 씨가 ‘1박 2일’하면서 전국을 돌아다닌 것보다 힘들다. 눈을 뗄 수 없고 조바심 난다”며 찐 경험을 말했다.공군 남편은 “육아가 쉬운 일이 아니다. 출근하고 싶을 정도로 힘들지만 아이 얼굴 보면 또 너무 행복하다”라며 공감했다. 다섯째 출산이 하루 앞으로 다가오자 아내는 “건강하게 잘 커줘서 고마워. 내일 만나”라고 뱃속 아기에게 말했다.그러나 이후 남편으로부터 “산모가 의식이 없다”는 청천벽력 같은 소식이 들려왔다. 남편은 “생각도 못했다. 아기를 안아보지도 못했는데 이럴 수는 없다”며 눈물을 쏟아냈다. 다섯 아이와 행복한 일상을 꿈꿨던 공군 부부의 이야기는 이날 오후 10시 방송되는 ‘우리 아기가 또 태어났어요’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr