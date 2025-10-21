이경실, ‘대세’ 이수지 시아버지와 무슨 사이길래…구례에서부터 올라온 선물
개그우먼 이경실이 후배 이수지의 시부에게 고마운 마음을 드러냈다.

이경실은 지난 20일 자신의 계정을 통해 "후배 개그우먼 이수지 시아버지께서 구례에서 오이를 재배하십니다. 몇년 전에도 보내주셔서 맛있게 먹었습니다. 며칠 전 또 보내주셨어요"라는 글과 함께 사진을 게재했다.
그러면서 "아버님 고맙습니다. 잘 먹겠습니다. 오이가 정말 좋으네요. 정성 들여 재배하심을 제가 잘 알지요. 오이 박사님으로 인정하고픈 마음. 저희 집이 오이를 많이 먹지만 그래도 한 박스는 정말 많지요. 그래서 앞집도 드리고 수아 친구에게도 나눠주었어요. 아버님 덕분에 제가 인심 썼네요"라고 덧붙였다.

이경실은 이어 "수지 시아버님 늘 건강하게 잘 지내시길요. 저도 맛난거 보내드릴게요. 참말로 고맙습니다"라며 이수지 시아버지의 오이 홍보를 자처했다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

