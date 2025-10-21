/ 사진=브레이브엔터테인먼트

그룹 다크비(DKB)가 타이틀곡 'lrony' 뮤직비디오 티저를 공개했다.다크비(이찬, D1, GK, 희찬, 룬, 준서, 유쿠, 해리준)는 오늘(21일) 0시 공식 유튜브 채널 및 SNS를 통해 미니 9집 'Emotion'의 타이틀곡 'lrony' 뮤직비디오 티저를 공개했다.공개된 티저 영상 속에는 깔끔한 흰색 배경의 스튜디오에서 자유분방한 분위기를 연출하는 다크비 멤버들의 모습이 담겨 있다. 멤버들은 드럼, 일렉 기타, 키보드 등 밴드 셋 악기 주변에 모여 마치 록밴드를 연상시키는 강렬하고 에너지 넘치는 퍼포먼스를 선보이고 있다.특히 데님, 체크 셔츠, 찢어진 상의, 가죽 재킷 등 빈티지하면서도 펑키한 느낌을 주는 캐주얼한 의상을 입고 타이틀곡 'Irony'의 분위기에 맞춰 밴드 악기를 활용해 점프를 하거나 몸을 낮춰 포즈를 취하는 등 역동적인 퍼포먼스를 보여주고 있다.또한 영상에 여러 번 등장하는 개인 및 단체 안무 장면에서는 칼군무를 선보여 다크비가 이번 컴백을 통해 보여줄 업그레이드된 음악과 퍼포먼스에 대한 기대감을 더욱 높였다.다크비의 미니 9집 'Emotion'은 아이러니한 설렘, 벗어날 수 없는 유혹, 자유와 해방, 강렬한 로맨스, 그리고 이별과 시작까지 사랑이라는 주제를 다크비만의 음악으로 풀어낸 앨범이다. 타이틀곡 ‘Irony’는 중독성 강한 기타 리프가 돋보이는 팝 록 장르의 곡으로 연인의 행동이 "사랑인가, 장난인가" 애매하게 느껴지는 순간을 담아냈다.한편, 다크비의 미니 9집 'Emotion'은 오는 10월 23일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트와 오프라인을 통해 정식 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr